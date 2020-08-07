Замглавы полиции Красноярска арестован по подозрению в мошенничестве

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Заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД «Красноярское» Сергей Моисеев арестован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Красноярска.

Моисеев был задержан 6 августа по подозрению в попытке мошенничества.

По решению суда он арестован по 5 октября 2020 года.

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