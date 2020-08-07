Замглавы полиции Красноярска арестован по подозрению в мошенничестве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД «Красноярское» Сергей Моисеев арестован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Красноярска.
Моисеев был задержан 6 августа по подозрению в попытке мошенничества.
По решению суда он арестован по 5 октября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Замглавы МВД по Красноярскому краю погорел на СИЗО
— Догнал и изнасиловал: что натворил красноярский полицейский