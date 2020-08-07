В Китае за сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 37 активных и 14 бессимптомных носителя коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, 26 активных случаев COVID-19 были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и один в Пекине. Еще 10 активных и четыре бессимптомных случаев были ввезены в страну из-за рубежа.

По последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии составило 84 565, погибли 4 634 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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