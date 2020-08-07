Солнечная погода и +26°С ожидается в Москве в пятницу

В Москве в пятницу, 7 августа, ожидается до +26°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +24 до +26°C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер подует северный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет до скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба, ночью – 755 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.