В Назрани в ходе КТО ликвидировали одного боевика

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в Назрани был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет», — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени активная фаза боя окончена, отметил источник.

Ранее стало известно в районе Назрани в Республике Ингушетия идет перестрелка между неизвестными боевиками и российскими правоохранителями. Был введен режим КТО, местных жителей изолировали от зоны боевых действий.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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