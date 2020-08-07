В Назрани в ходе КТО ликвидировали одного боевика
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В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в Назрани был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет», — сказал собеседник агентства.
К настоящему времени активная фаза боя окончена, отметил источник.
Ранее стало известно в районе Назрани в Республике Ингушетия идет перестрелка между неизвестными боевиками и российскими правоохранителями. Был введен режим КТО, местных жителей изолировали от зоны боевых действий.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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