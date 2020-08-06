В Ингушетии идет перестрелка правоохранителей с неизвестными
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В Ингушетии, в городе Назрани, идет перестрелка между неизвестными и правоохранителями. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
«По улице Победы близ железнодорожного вокзала завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — сообщил источник.
По его словам, прилегающие к улице дороги на текущий момент заблокированы военными «Уралами». На место инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.
Источник отметил, что, возможно, идет перестрелка с боевиками.
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