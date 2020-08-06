Врач назвал фактор, увеличивающий вероятность рака на 80%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, увеличивают вероятность рака кожи на 80%, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом пишет РИА «Новости».
«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», — сказал Комаровский.
Врач добавил, что есть два вида солнечных лучей: UVA-лучи разрушают ДНК и формируют злокачественные опухоли, а UVB-лучи провоцируют солнечные ожоги.
Комаровский посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом и носить плотную одежду в жаркую погоду.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Онколог назвал фактор, увеличивающий риск развития рака в 30 раз