Врач назвал фактор, увеличивающий вероятность рака на 80%

Солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, увеличивают вероятность рака кожи на 80%, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», — сказал Комаровский.

Врач добавил, что есть два вида солнечных лучей: UVA-лучи разрушают ДНК и формируют злокачественные опухоли, а UVB-лучи провоцируют солнечные ожоги.

Комаровский посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом и носить плотную одежду в жаркую погоду.

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