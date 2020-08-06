Под Ростовом клещи заразили лихорадкой 16 человек
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Под Ростовом клещи заразили лихорадкой 16 человек, пишет региональное управление Роспотребнадзора.
«Зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев крымской геморрагической лихорадки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего клещи укусили 3 398 человек, треть из которых младше 14 лет. Больше всего пострадавших в Сальском и Красносулинском районах.
Жителей просят соблюдать меры безопасности и не заниматься самолечением.
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