Под Ростовом клещи заразили лихорадкой 16 человек, пишет региональное управление Роспотребнадзора.

«Зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев крымской геморрагической лихорадки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего клещи укусили 3 398 человек, треть из которых младше 14 лет. Больше всего пострадавших в Сальском и Красносулинском районах.

Жителей просят соблюдать меры безопасности и не заниматься самолечением.

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