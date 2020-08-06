В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка

В Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, которому эту информацию подтвердил пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев.

Отмечается, что ребенок страдал от заболевания и ранее находился в хосписе.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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