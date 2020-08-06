Участникам «Нового величия» запретили пользоваться интернетом

Люблинский суд Москвы на 5 лет запретил семерым фигурантам дела «Нового величия» заниматься деятельностью, связанной с публикацией в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Люблинского районного суда осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для ознакомления неограниченного круга лиц, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года», — говорится в сообщении.

Ранее Люблинский суд Москвы приговорил участников молодежного сообщества, которых обвиняли по делу об экстремизме, к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии. На скамье подсудимых были Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

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