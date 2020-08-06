Под Краснодаром мужчина до смерти избил 82-летнюю мать

В поселке Юбилейный Краснодарского края мужчина до смерти избил 82-летнюю мать, после чего вызвал скорую, пишет региональный СК.

Отмечается, что 54-летний сын и женщина поссорились на бытовой почве, после чего подозреваемый стал избивать мать руками и ногами, в том числе по голове.

После этого мужчина вызвал полицию и скорую, но умолчал, что нанес травмы сам.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

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