Осужденного за госизмену 79-летнего ученого Лапыгина освободили по УДО

Бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену, освободили из колонии по УДО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Лапыгин покинул ИК-1 в Твери», — сказал собеседник агентства.

Адвокат ученого Виталий Воронин уточнил, что подзащитный направляется домой в Москву, где отметит 80-летний юбилей в кругу семьи.

Ранее стало известно, что Московский районный суд Твери принял решение об условно-досрочном освобождении Лапыгина. При этом гособвинение не устроило это постановление, так как ученый вину не признал. 5 августа Тверской суд признал решение суда первой инстанции, и оно вступило в силу.

Лапыгин отбыл более 2/3 назначенного ему срока, характеризовался положительно, имеет девять поощрений и ни одного взыскания.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд приговорил Лапыгина к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 275 УК (государственная измена), максимальная санкция по которой предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. 75-летний ученый был взят под стражу в зале суда.

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