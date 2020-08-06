ФСБ ликвидировала деятельность нелегальных торговцев оружием

В ходе новой спецоперации, проводимой в пяти регионах России, сотрудники ФСБ изъяли почти 120 единиц оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в операции также участвовали подразделения МВД и Росгвардии.

Силовикам удалось пресечь деятельность 25 человек, подозреваемых в причастности к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории России.

Кроме того, из оборота были изъяты 116 единиц боевого и гражданского оружия времен войны и современные «с восстановленными боевыми свойствами».

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Разоблачены 12 подпольных мастерских.

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