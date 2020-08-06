В лесу на западе Москвы мужчина изнасиловал двух женщин

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

По данным следствия, утром 5 августа на территории Чоботовского леса мужчина напал на девушку и изнасиловал ее, а позже совершил такое же преступление в отношении другой женщины в этой же парковой зоне. По подозрению в преступлении был задержан гражданин 1982 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В СК намерены просить суд об аресте фигуранта дела.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

— Водонаева рассказала об изнасиловании и бесплодии

— Под Волгоградом мужчина попытался изнасиловать двух женщин за полчаса