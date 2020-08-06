Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину

Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Отмечается, что в четверг, 6 августа, в Саратовском областном суде проходит слушание по делу мужчины.

Как уточнили в суде, на первое заседание, 3 августа, явились не все участники процесса, поэтому оно было перенесено на четверг.

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла из дома в школу и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она проходила.

По подозрению в совершении убийства был арестован 35-летний местный житель Михаил Туватин.

Ему предъявили обвинения по статьям «убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

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