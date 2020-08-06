В Лос-Анджелесе будут отключать воду и электричество организаторам домашних вечеринок

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти ввел меру, согласно которой в городе будут отключать воду и электричество организаторам запрещенных из-за коронавируса домашних вечеринок. Об этом сообщает Deadline.

По его словам, ограничения направлены на предотвращение распространения инфекции.

Он отметил, что после закрытия в городе ночных баров и ночных клубов, масштабные домашние вечеринки практически превратились в ночные клубы.

«В связи с этим я разрешаю отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса в тех недопустимых случаях, когда дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания», — подчеркнул Гарсетти.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес выявлено более 197 тыс. случаев коронавируса, 4825 человек скончались.

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