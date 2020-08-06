Напавший с ножом на прихожан московского храма получил 1,5 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима 27-летнего Ефима Ефимова, который в феврале текущего года напал с ножом на прихожан в московском храме и ранил двух человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что мужчина осужден за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мотивом нападения признаны «хулиганские побуждения».

16 февраля 2020 года перед началом литургии Ефим Ефимов забежал в алтарь и, размахивая ножом, напал на служителей храма. Два человека получили ранения.

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