Напавший с ножом на прихожан московского храма получил 1,5 года колонии
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Басманный суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима 27-летнего Ефима Ефимова, который в феврале текущего года напал с ножом на прихожан в московском храме и ранил двух человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что мужчина осужден за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Мотивом нападения признаны «хулиганские побуждения».
16 февраля 2020 года перед началом литургии Ефим Ефимов забежал в алтарь и, размахивая ножом, напал на служителей храма. Два человека получили ранения.
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