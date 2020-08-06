В США женатые больше четверти века супруги скончались с разницей в 11 дней

Супруги Кит и Гвендолин Робинсон из Вальехо (Калифорния, США), состоявшие в браке 35 лет, скончались с разницей в 11 дней после борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает CNN.

По словам их сына Делона Адамса, 62-летний Кит и 60-летняя Гвендолин были лучшими друзьями, они познакомились в старшей школе. На протяжении своего брака они любили делать все вместе, их связь замечали окружающие люди.

Мужчина был водителем грузовика UPS, у него первыми появились симптомы коронавируса. Изначально Кит подумал, что на его состоянии сказывается диабет.

Через неделю более ярко выраженные симптомы появились у Гвендолин. При этом женщина также страдала от астмы, рака крови, ей необходимо было пройти курс химиотерапии. Женщина работала директором по пожертвованиям в доме ветеранов.

Пару поместили в больницу с разницей в два дня: Кита госпитализировали 12 июля, а Гвендолин — 14 июля.

18 июля Гвендолин скончалась, прощаясь со своими внуками и Адамсом по видеозвонку. 29 июля у Кита начались проблемы с почками, в тот же день мужчина умер.

У Робинсонов осталось четверо детей и десять внуков. Их похороны пройдут в Вальехо 12 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тысячи человек

— Нью-Йорк вводит пропускные пункты на въездах

— ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете