Еженедельно 30 тыс. москвичей оформляют доступ к электронной медкарте

С начала года в среднем около 30 тыс. жителей столицы каждую неделю открывают доступ к своим электронным медкартам, рассказала в четверг, 6 августа, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В январе этого года мы открыли доступ горожанам к их электронным медицинским картам», — напомнила вице-мэр.

По ее словам, сервис востребован у москвичей – все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал.

«Доступ к своей электронной медкарте еженедельно открывают в среднем около 30 тыс. москвичей. При этом на детские медкарты приходится порядка 15% от общего количества оформленных доступов», - отметила Ракова.

Как известно, с 26 июня электронная медицинская карта доступна для москвичей не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Все медицинские документы из карты в смартфоне можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры.

Чтобы получить доступ к разделу «Медкарта» в мобильном приложении пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и главное – оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru.

Кроме того, у пользователей также появилась возможность включить синхронизацию дневников здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, с мобильной версией электронной медкарты. Для этого достаточно установить специальное приложение «ЕМИАС Коннект» и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту. С приложениями Apple Health и Google Fit интегрированы сотни умных гаджетов (например, весы, тонометры, глюкометры и другие), и данные с них с согласия пациента теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени.

Приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «ЕМИАС Коннект» можно скачать на Google Play или AppStore.