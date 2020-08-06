Назван неожиданный фактор смертельного исхода от COVID-19

Температура тела 35,5°C и ниже при начальной стадии коронавируса может стать фактором тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк).

По данным ученых, из этой группы заболевших умирают 44%.

Температура выше 40°C в момент развития инфекции также свидетельствует о смертельном развитии COVID-19. В таких группах умирают до 42% пациентов.

Тем не менее, пока неизвестно, может ли помочь выздоровлению целенаправленное снижение высокой температуры у тяжелобольных пациентов.

Российские специалисты считают, что низкая температура тела может быть просто признаком пожилого возраста, при этом люди старше 65 лет попадают в особую группу риска. Другой возможной причиной эксперты из России назвали плохую реакцию иммунной системы, не вырабатывающей в необходимых количествах медиаторы воспаления.

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