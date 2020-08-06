В России провели более 29,7 млн тестов на коронавирус
В России провели больше 29,7 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За сутки было сделано 283 тыс. лабораторных исследований.
Под меднаблюдением в стране остаются 245 379 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 18 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.
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