В России провели более 29,7 млн тестов на коронавирус

В России провели больше 29,7 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 283 тыс. лабораторных исследований.

Под меднаблюдением в стране остаются 245 379 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 18 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.

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