На выставке в Приморье показали переделанный под дрифт-машину катафалк

На выставке «Некрополь-Приморье 2020» под Владивостоком представили катафалк, переделанный под дрифт-машину для езды в экстремальных условиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оргкомитета выставки.

Новая машина имеет возможности Toyota Crown, она может совершать элементы дрифта на мокрой дороге.

Отмечается, что автомобиль занижен, его ходовая часть была заменена, объединены две трансмиссии.

Занимавшийся переделкой мастер отметил, что теперь новое транспортное средство может «поставиться боком» и в целом совершать маневры, которые делают подготовленные для дрифта машины.

Модернизированный катафалк будет показан на выставке, в дальнейшем его вернут в Новосибирск.

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