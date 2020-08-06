В Москве в четверг ожидается до +28°С

В Москве в четверг, 6 августа, ожидается до +28°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +26 до +28°C. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 754 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.