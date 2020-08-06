Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме

Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство «Киодо».

В честь 75-ой годовщины бомбардировки в Хиросиме прошла минута молчания, указано в сообщении.

В ходе ежегодной памятной церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал мировые страны «отвергнуть эгоцентричный национализм и объединиться против всех угроз».

6 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японский город Хиросима. После этого, 9 августа, атомная бомба была сброшена на город Нагасаки.

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