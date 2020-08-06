Заболевший COVID-19 житель Приамурья осужден за побег из больницы
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Житель Амурской области осужден за самовольный уход из больницы после выявления новой коронавирусной инфекции, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, у 39-летнего мужчины был диагностирован COVID-19, после чего он был госпитализирован. В дальнейшем мужчина дважды самовольно покинул инфекционное отделение больницы.
Нарушитель приговорен к 8 месяцам лишения условно с испытательным сроком один год, указано в сообщении.
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