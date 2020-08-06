В России потушили более 60 лесных пожаров за сутки

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За минувшие сутки российские лесопожарные службы потушили 64 природных пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.

Общая служба ликвидированных пожаров составляет 524 гектара, указано в сообщении ведомства.

По данным на полночь 6 августа, в России действуют 103 лесных пожара.

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