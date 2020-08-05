Взрыв в Бейруте прервал съемку свадебного видео невесты

Свадебный фотограф случайно запечатлел момент мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters.

Момент взрыва попал на его кадры во время съемки свадебного видео невесты, которая позировала в роскошном свадебном платье в центре города на площади Сайфи.

На ролике видно, как после взрыва и прокатившейся ударной волны посыпались части зданий и стекол, однако паре удалось выжить: молодожены быстро ушли в укрытие, куда затем пришел и сам фотограф.

29-летняя невеста Исраа Себлани оказалась ливанским врачом, работающим в США. Позднее она помогала осматривать раненных и оказывать им первую помощь.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 100 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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