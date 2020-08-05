В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.

По данным следователей, мальчик играл на металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите.

«В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных повреждений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проводится процессуальная проверка.

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