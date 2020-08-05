Собянин рассказал, как долго продлится масочный режим в Москве

Масочный режим и защитные меры по коронавирусу будут действовать в Москве в течение еще нескольких месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <...> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — сказал Собянин.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 18 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.

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