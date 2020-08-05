Репетитора будут судить в Москве по обвинению в сексуальном насилии над детьми

В московский суд поступило уголовное дело в отношении репетитора, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение было утверждено прокуратурой Юго-Западного административного округа.

Дело будет рассмотрено в Гагаринском суде.

Репетитор 1959 года рождения обвиняется в пяти эпизодах в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних в период с 2008 по 2019 год в квартире дома на улице Наметкина.

Помимо тех, кто приходил к нему заниматься, в деле замешаны дети из детских домов, над которыми мужчина оформлял опекунство.