В Москве подросток пыталась совершить самоубийство из-за «лишнего веса»
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В Москве девочка-подросток пыталась совершить самоубийство из-за комплексов по «лишнему весу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Отмечается, что у девочки диагностирована «нервная анорексия».
В настоящее время подросток находится в больнице.
Правоохранительные органы по данному факту начали проверку.
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