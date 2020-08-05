В Москве подросток пыталась совершить самоубийство из-за «лишнего веса»

В Москве девочка-подросток пыталась совершить самоубийство из-за комплексов по «лишнему весу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что у девочки диагностирована «нервная анорексия».

В настоящее время подросток находится в больнице.

Правоохранительные органы по данному факту начали проверку.

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