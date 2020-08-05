В Англии мужчина хотел позвать девушку замуж, но случайно поджег дом, пишет The Sun.

Инцидиент произошел в городе Шеффилд графства Саут-Йоркшир. 26-летний Альберт две недели планировал предложение для 22-летней Валерии и расставил по дому около ста свечей.

После этого он вышел из дома и отправился за девушкой. В это время в квартире вспыхнул пожар. Пожарные прибыли на место, никто не пострадал.

Тем не менее, Альберт все равно сделал предложение Валерии, на что она ответила согласием.

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