СК заинтересовался данными о возможном участии экс-журналистов «МБХ-Медиа» в изнасиловании

Московские следователи проверяют информацию о групповом изнасиловании, в котором, предположительно, могли участвовать бывшие шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Назначена проверка по факту публикации в СМИ, в которой сообщается, что пользователь одной из соцсетей обвиняет нескольких парней в изнасиловании девушки», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что новость о произошедшем появилась в Telegram-канале Baza, а в соцсетях случай обсуждали в июле.

По словам источника, речь идет в отношении возможной причастности бывших сотрудников «МБХ-Медиа» Простокова и Золотова. На данный момент никаких однозначных выводов сделать нельзя.

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