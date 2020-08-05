В Москве зрителей с высокой температурой не будут пускать в цирки и театры

Власти Москвы обязали цирки, концертные залы и театры измерять температуру посетителям на входе, пишет ТАСС со ссылкой на приказ департамента культуры.

Посетителей с температурой в +37°C и выше не будут пускать внутрь.

В Москве коронавирусом заразились 244 тыс., выздоровели почти 185 тыс., погибли 4,5 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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