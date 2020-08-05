Коттедж Олега Тинькова обокрали в Москве
В коттедже в Москве неизвестный взломал два сейфа и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о доме бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман.
Предположительно, инцидент произошел 3-4 августа. Неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в помещение и вскрыл два сейфа.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Отмечается, что об ограблении стало известно от горничной Восман. По словам домработницы, она обнаружила в коттедже беспорядок и сломанный сейф, причем что именно пропало, она не знает. Женщина добавила, что собственники дома находятся в Англии.
Борющийся с лейкемией Тиньков в начале июля в Лондоне перенес операцию по трансплантации костного мозга. Он остается за границей, где проходит реабилитацию.
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