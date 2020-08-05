На западе Москвы нашли брошенную с ребенком коляску

Брошенная коляска с ребенком была обнаружена на Студенческой улице в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

«По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы», — рассказала она.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного ГУ МВД добавили, что родители брошенного мальчика разыскиваются. Ребенок находится в больнице.

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