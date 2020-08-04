Более 60 человек стали жертвами разрушительного взрыва в Бейруте

Глава минздрава Ливана Хамад Хассан заявил, что жертвами взрыва в порту Бейрута стали по меньшей мере 67 человек, сообщается в Twitter телеканала «Аль-Хадас».

По словам министра, жертвами взрыва стали 67 человек, а пострадали более 3,5 тыс.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД Ливана: в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра

— Сейсмологи: взрыв в Бейруте был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5

— Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 50 человек