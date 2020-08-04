Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух милиционеров в 1995 году

Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, который обвиняется в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщает следствие, в 1995 году в автомобиле ВАЗ были найдены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 102 УК РСФСР «Убийство двух и более лиц» и ст. 218 УК РСФСР «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ».

2 августа 2020 года следствие арестовало 49-летнего мужчину. Обвиняемый заявил, что находился в это время за границей.