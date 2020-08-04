В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на заявление федеральной полиции.

Отмечается, что кости обнаружили в деревянном ящике при процедуре досмотра.

К исследованию багажа были подключены сотрудники пограничного контроля, врач и прокуратура.

Оказалось, что 74-летняя женщина и ее 52-летняя дочь хотели перевезти останки умершего мужчины из Греции, где они проживали, на его родину в Армению через Мюнхен и Киев.

Как указано в документах, мужчина скончался еще в 2008 году и был похоронен недалеко от греческого города Салоники.

В конечном итоге правоохранительные органы решили, что перевозка останков покойного не противоречит законодательству, и позволили женщинам продолжить их путь в Армению с останками в багаже.

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