СМИ: россиянам на границе с Белоруссией начали выдавать микропропуска

Российские пограничники начали выдавать россиянам микропропуска на границе с Белоруссией, сообщает белорусский портал TUT.BY со ссылкой на приехавшего в страну российского журналиста.

По словам источника, граждане России, пересекающие границу на автобусах, должны 2-3 часа простоять в очереди, после чего им выдают микропропуск. Пограничники заявили, что в дальнейшем данную бумагу должны проверять, однако источник рассказал, что проверки не было.

Причины выдачи таких пропусков на границе не назвали, комментарий пограничных служб России и Белоруссии порталу получить не удалось.

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