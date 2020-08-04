В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом

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Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на исследование населения на наличие антител.

Отмечается, что это в шесть раз больше официальных данных.

Такие разные оценки объясняются тем, что раньше данные считались только по итогам проведенных тестов. Теперь врачи проверили население на наличие антител, показывающих, что в последние месяцы человек переболел коронавирусом.

Согласно исследованию, в котором поучаствовали почти 65 тыс. человек, иммунитет есть у 2,5% итальянцев.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Вирус больше всего распространился на севере государства.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли почти 700 тыс. человек.

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