Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве

Более 42 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в общественном транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова.

По его словам, рейды проводятся в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.

Он напомнил, что за несоблюдение масочно-перчаточного режима по-прежнему предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб.

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