В Туве перевернулся катамаран

В Туве на реке Улуг-Оо перевернулся катамаран, сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что во время патрулирования инспекторы министерства природы обнаружили на берегу мужчину, который рассказал о случившемся. Он смог выплыть на берег, еще три человека считаются пропавшими без вести.

К месту аварии отправились сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, а также правоохранители. К поискам также привлекли вертолет МЧС и спасателей-водолазов.

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