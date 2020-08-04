После публикации фото Гитлера в «Банке памяти» возбуждено новое дело

Управление Следственного комитета (СК) России по Якутии возбудило уголовное дело после публикации фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 28-летний подозреваемый опубликовал фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». На допросе подозреваемый признался в содеянном и заявил, что осознавал, чью фотографию публикует.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фотографии нацистов в «Бессмертном полку»: СК возбудил еще два дела

— СК завершил расследование двух дел о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

— Разместившему фото Гитлера в «Бессмертном полку» утвердили обвинительное заключение