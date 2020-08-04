Вокруг столицы Чукотки объявлен карантин из-за бешеных лисиц
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о неблагополучной эпидемической обстановке возле чукотского Анадыря в связи с увеличением численности рыжих лисиц, являющихся переносчиками бешенства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в районе объявлен карантин, так как впервые за последние три года там зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного.
Жителям Анадыря планируется рассказать о мерах профилактики бешенства, а также тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах дикими животными, добавили во ВНИИ ГОЧС.
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