Трамп заявил, что пандемия COVID-19 в США отступает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, в США отступает, передает ТАСС.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. ... Обнадеживающий признак того, что вирус отступает», — сказал глава государства.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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