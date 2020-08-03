Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино

Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

«По факту причинения телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в Пушкино проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника», — заявили в пресс-службе.

О состоянии здоровья, а также о госпитализации пострадавшей не сообщается. Причины нападения устанавливают правоохранители.

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