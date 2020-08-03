ФСБ отказалась сообщать адвокатам суть обвинений к экс-журналисту Сафронову

Следователь ФСБ отклонил ходатайство защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с просьбой раскрыть суть обвинения в отношении него, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ивана Павлова.

«Это значит, что до окончания предварительного следствия ФСБ не намерена объяснять нам, в чем же именно обвиняют нашего подзащитного. С учетом того, что предварительное следствие по делам данной категории составляет обычно от года до полутора лет, следующие новости по делу Сафронова могут появиться не очень скоро», — сказал Павлов.

Он добавил, что в ФСБ отказались пояснять, при каких обстоятельствах Сафронова, как утверждает следствие, завербовали иностранные спецслужбы, где он добыл сведения, содержащие гостайну, и как передал ее за рубеж.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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