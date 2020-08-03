В некоторых регионах России появились тропические клопы

В ряде регионов России были замечены тропические постельные клопы. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что этот вид насекомых является новым для европейской части страны.

Как сообщает Роспотребнадзор, численность этих насекомых ежегодно растет.

В ведомстве предупредили, что такие клопы могут нападать на человека как ночью, так и днем. Они питаются кровью, в связи с чем тянутся к человеку.

Отмечается, что лето и начало отопительного сезона — это основной период активности постельных клопов. Они могут существовать в чистых помещениях, но чаще их можно заметить в жилье «с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потеснили обычных: в Москве появились тропические клопы

— «Храните вещи в ванной»: как защититься от клопов

— В Роспотребнадзоре рассказали о способах борьбы с тропическими клопами