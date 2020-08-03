В некоторых регионах России появились тропические клопы
В ряде регионов России были замечены тропические постельные клопы. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что этот вид насекомых является новым для европейской части страны.
Как сообщает Роспотребнадзор, численность этих насекомых ежегодно растет.
В ведомстве предупредили, что такие клопы могут нападать на человека как ночью, так и днем. Они питаются кровью, в связи с чем тянутся к человеку.
Отмечается, что лето и начало отопительного сезона — это основной период активности постельных клопов. Они могут существовать в чистых помещениях, но чаще их можно заметить в жилье «с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием».
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