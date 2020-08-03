Самолет ООН с россиянами на борту совершил жесткую посадку в Мали
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По меньшей мере шесть человек пострадали во время жесткой посадки, которую совершил самолет ООН в малийском городе Гао, сообщает портал Maliweb.
Отмечается, что самолет имеет бортовой номер RA-74044 и принадлежит компании Utair. Он направлялся из столицы страны Бамако в Гао.
Местные власти в разговоре с журналистами издания отметили, что среди пострадавших могут быть россияне.
Обстоятельства аварии уточняются.