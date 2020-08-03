Неизвестный устроил стрельбу из газового пистолета в Москве

Полиция разыскивает мужчину, который учинил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Дубнинской улице в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

По данным правоохранителей, конфликт случился между таксистом и водителем Volvo.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестный водитель произвел выстрел из газового пистолета, после чего скрылся на Volvo.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

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